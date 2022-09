Sede do MPT em Uruguaiana será inaugurada oficialmente nesta quarta-feira

publicidade

O Ministério Público do Trabalho (MPT) inaugurará oficialmente, nesta quarta-feira, às 16h, a nova sede de sua Procuradoria do Trabalho no Município (PTM) de Uruguaiana. As instalações estão localizadas na avenida Presidente Getúlio Vargas, 2.618, no centro da cidade.

A nova unidade ocupa 526,57 metros quadrados de área construída, com dois andares, em um terreno de 712,80 metros quadrados. O prédio é acessível a pessoas com deficiência. A cerimônia terá as presenças do procurador-geral do Trabalho, José de Lima Ramos Pereira, do diretor-geral do MPT, Gláucio Araújo de Oliveira, e do Procurador-Chefe do MPT-RS, Rafael Foresti Pego.

A PTM de Uruguaiana, uma das nove unidades do MPT no Estado, foi inaugurada no dia 2 de agosto de 2007 e está efetivamente instalada na nova sede desde abril deste ano. Os trabalhos da circunscrição alcançam 11 municípios da Fronteira e Missões. A compra do prédio foi concluída em dezembro de 2021, dentro do plano de aquisição de sedes do órgão, que objetiva reduzir custos com locação e oferecer melhores condições de atendimento aos advogados e partes.

Em Uruguaiana, neste ano, até o momento foram anotadas 102 denúncias, 25 procedimentos preparatórios e 30 inquéritos civis. Em 2021 foram 119 denúncias, 29 procedimentos preparatórios e 29 inquéritos civis instaurados. Restando um trimestre para o fechamento do ano – todos os índices deverão superar os do ano anterior. Há outras quatro unidades (Porto Alegre, Caxias do Sul, Novo Hamburgo e Santa Maria) já atuando em espaços próprios.

