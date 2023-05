Segunda de feriado será de aumento de nuvens e chuva em parte do RS

publicidade

Uma frente fria chega ao Rio Grande do Sul e traz aumento de nuvens e chuva neste feriado para o Oeste e o Sul gaúcho. Nas demais regiões, o sol aparece com nuvens e não se descarta chuva até o fim do dia em pontos do Noroeste e do Centro. Nas outras áreas do estado, a chuva somente chega amanhã, conforme a MetSul Meteorologia.

A chegada da frente fria também impacta a temperatura que declina no Oeste e no Sul, onde as máximas ocorrem nas primeiras horas do dia e as mínimas no fim do dia.

No restante do RS, o dia é quente para os padrões de maio. A Metade Norte, inclusive, terá calor sob ar seco e quente pré-frontal.

Em Porto Alegre, mínima deve será de 15ºC e máxima não deve ultrapassar os 27ºC.

Veja a temperatura em algumas cidades para esta segunda-feira:

Capão da Canoa 17ºC / 25ºC

Caxias do Sul 13ºC / 26ºC

Vacaria 10ºC / 25ºC

Passo Fundo 13ºC / 28ºC

Uruguaiana 17ºC / 21ºC

Pelotas 23ºC / 16ºC