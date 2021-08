Segunda etapa de revitalização da Casa Vidal é aprovada em Taquara

publicidade

A segunda etapa do projeto de restauro e revitalização da Casa Vidal, com sede em Taquara, foi aprovada como prioritário pelo Conselho Estadual de Cultura a receber recursos beneficiados pelo Pró-Cultura RS, sistema de apoio e fomento às atividades culturais que aplica recursos financeiros em projetos, por meio da Lei de Incentivo – LIC (benefício fiscal aos patrocinadores). “A partir desta aprovação, aguardamos a publicação da aprovação do projeto no DOE (Diário Oficial do Estado) pela equipe Pró-Cultura RS, para na sequência fazer a abertura de uma conta bancária específica para fazer a movimentação dos recursos e iniciar a organização do cronograma de desembolso para os pagamentos destinados à prefeitura, através da parceria com a Associação do Natal Mágico de Taquara. Também abriremos uma conta bancária específica para captação de recursos e em seguida iniciamos as visitas às empresas que possam patrocinar o projeto para iniciarmos a obra o mais breve possível”, salienta Anderson Miguel Christ, agente administrativo, contábil e financeiro da Patrimonium, empresa responsável pelo projeto.

Datada de 1882 e considerada patrimônio tombado no âmbito municipal desde 2012, a Casa Vidal é o segundo prédio em alvenaria construído em Taquara e o mais antigo ainda existente na cidade. Em 2020 foi entregue a primeira etapa do projeto de revitalização deste bem cultural que pretende devolver à comunidade um espaço destinado a ações culturais, objetivando a melhoria da autoestima dos taquarenses que tem acompanhado o projeto de restauro em execução. Na primeira etapa do projeto de revitalização foram investidos R$ 1,2 milhões através da LIC e R$ 157mil de contrapartida municipal. Por consequência da Instrução Normativa nº 5/2020 da Secretaria Estadual da Cultura impossibilitando as prefeituras de apresentarem projetos culturais via Lei de Incentivo à Cultura, para a segunda etapa do projeto, o município formalizou um termo de parceria com a Associação Natal Mágico de Taquara, visando a participação financeira de R$130 mil, ou seja, o repasse de, no mínimo, 10% do investimento do valor da obra. O projeto é desenvolvido pela Patrimonium Gestão e Produção Cultural e Forma Arquitetura e tem o valor total estimado em R$ 3,5 milhões, seguindo todo o rigor técnico exigido pelas cartas patrimoniais internacionais, além da readequação dos espaços que serão utilizados para atividades culturais.

A primeira etapa correspondeu ao restauro da parte mais antiga - que tem traços de enxaimel – com a substituição da cobertura e a construção da nova edificação com banheiros e salas com cobertura em telhado verde. Na fachada da parte mais antiga da edificação, foi retirado todo o reboco e executado reboco novo de cal e areia e feitos reforços estruturais com atirantamento da parede principal que estava ruindo, reforço das fundações, nova estrutura da cobertura, e a cobertura com sub telhado e telhas cerâmicas tipo francesa. Na parte dos fundos, foram escavadas as fundações e ajustado o nível, foi feita a fundação nova, alvenarias, vigas e laje de cobertura. Também foram colocadas novas calhas, algerozes e cabeamentos. Foram reconstituídos vãos das portas e janelas da parte dos fundos e na fachada da rua Edmundo Saft.

Para a segunda etapa estão previstos a execução de cobertura da parte principal do prédio, estruturas para o elevador e estruturas internas. Com o projeto, pretende-se dar continuidade à execução física que permitirá a instalação do Museu Municipal; a criação do Arquivo Municipal que até o momento não existe como espaço físico, embora já esteja criado com o nome de Maria Eunice Muller Kautzmann, importante pesquisadora que faleceu em 2014 e deixou em vida o seu acervo particular para a Casa Vidal; Biblioteca Municipal, inclusive a Biblioteca Infantil; sala ampla para oficinas culturais no segmento das artes cênicas; sala de educação patrimonial; salas para exposição museológica de longa e curta duração; equipamentos e salas de apoio para o adequado funcionamento do Museu e Arquivo Histórico: sala de higienização, sala de triagem, sala de reserva técnica e sala de pesquisa. Uma sala multiuso também faz parte do projeto visando promover atividades multidisciplinares de forma contínua, assim como adequar o espaço físico, respeitando as normas de acessibilidade.

