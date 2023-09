Segunda-feira será de sol e chuva com maior instabilidade em três regiões do RS

publicidade

Não há trégua, a chuva segue no Rio Grande do Sul. No entanto, nesta segunda-feira, a instabilidade será mais intensa nas regiões Oeste, Centro e Metade Norte.

De acordo com a MetSul Meteorologia, áreas de instabilidade fortes se formam na primeira metade do dia no Noroeste e no Norte do Estado, além do Oeste, e vão avançar para o Centro do território gaúcho. Na Metade Sul, na maior parte das cidades não chove nesta segunda-feira e as precipitações intensas na região só irão ocorrer na terça-feira.

A segunda-feira começa com frio e os termômetros devem elevar no decorrer no dia, chegando a temperaturas amenas no Sul. Já no extremo Noroeste e no Alto Uruguai o clima seguirá quente e abafado. Em Santa Rosa e São Miguel dos Ausentes, por exemplo, as máximas devem chegar aos 30ºC.

Em Porto Alegre, o dia será de sol e chuva, com mínima de 16ºC e máxima de 20ºC.

Veja Também

Chuva segue até quarta-feira

Os gaúchos terão que conviver com a chuva até quarta-feira (27). A instabilidade, segundo a MetSul, será reforçada na terça-feira com o aprofundamento de uma área de baixa pressão seguido da formação de um ciclone extratropical na costa. O fenômeno trará chuva intensa e tempestades localmente fortes a severas.

O dia de maior risco será a terça-feira (26), que terá uma significativa intensificação da instabilidade no Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina. Porto Alegre e região metropolitana estão entre as áreas de alto risco de chuva excessiva a partir desse dia. A MetSul adverte, ainda, para uma condição de elevado perigo de tempestades, com alto potencial de danos e transtornos.