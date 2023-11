Segunda-feira será de sol e grande variação de temperatura no RS

publicidade

Após um fim de semana com grandes volumes de chuva, o sol predomina nesta segunda-feira no Rio Grande do Sul. A temperatura varia bastante ao longo do dia. A primeira metade do dia terá céu claro em muitas áreas do estado. No decorrer do dia, nuvens altas ingressam pelo Oeste e alcançam todas as regiões.

O ar seco cobre o estado, favorecendo uma grande amplitude térmica. O amanhecer é bastante ameno para esta época do ano e até um pouco frio em algumas localidades. Em São José dos Ausentes, a mínima será de 6ºC.

No entanto, a tarde será quente, principalmente em cidades da Fronteira Oeste, do Noroeste e do Norte gaúcho. A temperatura deve chegar aos 32ºC em Uruguaiana.

Em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens. A mínima será de 15ºC e a máxima, de 29ºC.

Mínimas e máximas pelo RS:

Caxias do Sul 11ºC / 28ºC

São José dos Ausentes 6ºC / 25ºC

Uruguaiana 17ºC / 32ºC

Pelotas 13ºC / 28ºC