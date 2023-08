Segundo dia da Cidade da Advocacia em Porto Alegre debate tecnologias no Direito

publicidade

O segundo dia da Cidade da Advocacia é mais uma vez com grande presença do público nesta quarta-feira, no Cais Embarcadero, no Centro Histórico de Porto Alegre. Um dos destaques de hoje no evento, organizado pela Ordem dos Advogados do Brasil no RS (OAB/RS) e considerado o maior da advocacia no Rio Grande do Sul, é o Congresso de Direito Digital, realizado no espaço Multiverso, e cuja abertura foi conduzida pelo presidente da entidade, Leonardo Lamachia.

Em seguida, a mesa foi composta pelo presidente da Comissão Especial de Proteção de Dados e Privacidade da OAB/RS, Juliano Madalena, e o presidente da Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP), Fábio Roque Sbardellotto, também procurador de Justiça. “Tenho dito que a tecnologia tem que servir para melhorar a vida das pessoas. E é isto que temos de debater”, pontuou Lamachia.

“Este tema é moderno, e ao mesmo tempo preocupante e intrigante. Estamos buscando o início de um movimento que não sabemos onde vai chegar, e quais as influências que terá em todas as esferas de trabalho”, comentou Sbardellotto. Segundo ele, há fragilidades nos sistemas de informação que requerem discussões aprofundadas. “Isto é o que buscamos refletir, ou seja, será que precisamos tanto da tecnologia para se fazer uma boa Justiça?”, questionou.

O ministro Luís Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), previsto originalmente na programação do congresso, não pôde comparecer. Ao longo do dia, estão previstos painéis a respeito de outros debates a respeito de questões como inteligência artificial no meio jurídico, fake news e regulação de plataformas, propriedade intelectual e proteção de dados pessoais, reunindo profissionais acadêmicos e empresariais.