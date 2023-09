Seguradoras receberam mais de 2 mil pedidos de atendimento no Vale do Taquari

publicidade

Seguradoras já receberam mais de 2,1 mil pedidos de atendimento no Vale do Taquari após as fortes chuvas e enchentes que atingiram a região nas últimas semanas. De acordo com o Sindicato das Seguradoras do Rio Grande do Sul (Sindsegrs), os chamados são referentes a seguro automóvel, massificados e assistências, totalizando aproximadamente R$ 32 milhões em indenizações.

O presidente do Sindsegrs, Guilherme Bini, diz que todos os avisos de sinistros que as seguradoras estão recebendo estão sendo analisados. “Conforme as coberturas contratadas nas devidas apólices, além das coberturas contratadas, muitas famílias e empresas tiveram o serviço de assistência 24 horas que está auxiliando em limpeza e demais serviços para que todos se reestabeleçam.”

De acordo com Bini, basicamente todos itens podem ser segurados. “Prédio, móveis e utensílios, máquinas e perdas por Lucros Cessantes. Cada item tem seu valor específico na hora da contratação, e será devidamente recomendado por um corretor de seguros profissional”, explica. Ainda conforme o presidente do Sindicato, em todos os contratos de seguros existem os deveres e obrigações de ambas as partes e há cláusulas excludentes em qualquer ramo de seguro. “Essas serão devidamente esclarecidas no momento da contratação”, acrescenta.

Bini salienta que a cobertura de alagamento é um adicional, como em casos de vendavais, danos elétricos, roubo e outros. “Existem várias seguradoras no mercado que operam com a cobertura de alagamento, tanto é verdade que muitas empresas estão sendo indenizadas. Por isso, a importância de contar com um corretor de seguros no momento da contratação de um seguro”, reforça o presidente.