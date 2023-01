Seis bairros da zona Leste da capital ficarão sem água nesta quinta-feira

publicidade

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) confirmou para esta quinta-feira mais uma manutenção emergencial na Estação de Bombeamento de Água Tratada (Ebat) São José 2, localizada na zona Leste de Porto Alegre. A substituição de dois equipamentos deve durar cinco horas, durante a manhã. O abastecimento de água fica interrompido, a partir das 6h, para o bairro Aparício Borges e a vila Menina Alvira. Também devem ser atingidas partes dos bairros Agronomia, Partenon, Vila São José e Vila João Pessoa.

A estação de bombeamento vai ser desligada mas o reservatório, com capacidade para 6 mil metros cúbicos de água, deve seguir atendendo às comunidades enquanto tiver reserva.

A normalização do serviço deve ocorrer à tarde, o que pode demorar mais em áreas mais altas e pontas de rede. O Dmae, com a subprefeitura da região Partenon, vai monitorar as necessidades da população local para, se necessário, enviar água em caminhões-pipa.

A atualização pode ser acompanhada pelo Twitter (twitter@dmaepoa) ou pelo site do Dmae. No retorno do abastecimento, a água pode apresentar coloração e gosto alterados devido ao arraste de partículas – não prejudiciais à saúde – que se desprendem das paredes internas da tubulação. Se o aspecto normal demorar a voltar, o cliente pode solicitar lavagem da rede ou do ramal domiciliar ligando para o fone 156, opção 2.

Como contatar o Dmae:

Telefone 156 opção 2

Site: prefeitura.poa.br/dmae

Chat: centraldmae.procempa.com.br/chat

Aplicativo 156+POA

E-mail: dmae@dmae.prefpoa.com.br

WhatsApp: (51) 9332-8170