Sem pagamentos, trabalhadores do transporte coletivo seguem em greve na cidade de Canoas

Os trabalhadores rodoviários que prestam serviço de transporte coletivo na cidade de Canoas seguem em greve. Cobradores, motoristas e fiscais reivindicam pagamento do 13º salário, horas-extras, parte do vale-alimentação, férias e do salário de novembro. A paralisação dos serviços iniciou na última quarta-feira após duas audiências de mediação com o Ministério Público que terminaram sem acordo. Nesta sexta-feira, um grupo de sindicalistas faz vigília em frente a empresa Sogal, bem como foi feito durante toda a quinta-feira.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Canoas (Sitrocan), Marcelo Nunes, informou que a caminhada até o centro de Canoas, que aconteceria nesta quinta-feira, véspera de Natal, foi cancelada por respeito à comunidade local. “Pensamos na população, pois acabaríamos atrapalhando o comercio local e as compras de Natal. O sindicato tem bom senso e por isso suspendemos o ato.”

Segundo Nunes, a empresa não sinalizou nenhum tipo de pagamento e por isso a paralisação se mantém até a próxima segunda-feira. A direção da empresa Sogal foi procurada nesta sexta-feira, mas não se manifestou.

