Semana começa com mais de 8,3 mil ofertas de emprego no Sine no RS

As oportunidades do Sine Municipal de Porto Alegre, mais as das agências da FGTAS/Sine no Rio Grande do Sul, somam 8.341 vagas para a semana que se inicia. Para muitas delas, não há necessidade de experiência, e são para oportunidades efetivas ou temporárias em diversas atividades. No Sine da Capital, há 1.190 vagas, com destaque para o setor de serviços. A maioria delas é para o cargo de atendente de lanchonete, com 190.

Ainda há 71 vagas para pedreiro e 54 para carpinteiro, ambas na área da construção civil. Para participar dos processos seletivos, é preciso retirar a carta de encaminhamento na unidade da avenida Sepúlveda, esquina com avenida Mauá, no Centro Histórico, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Também nesta semana, o Sine Municipal de Porto Alegre realiza ao menos quatro entrevistas de emprego em dias variados.

Na terça-feira, serão duas, às 9h, para vagas de pedreiro e ajudante de servente, cada uma com duas vagas disponíveis, e às 13h, para motofretista (motoboy), leiturista, cobrador externo e atendente de agência, cada uma com dez vagas. As demais ocorrem na quarta-feira, às 8h30, com 16 vagas para vendedor porta a porta, e na sexta, às 14h, para uma vaga em técnico em refrigeração em ar-condicionado. Dúvidas pelo e-mail duvidassine@portoalegre.rs.gov.br.

Já nas vagas das agências FGTAS/Sine, três em cada quatro delas não exige experiência e 30% também não exige escolaridade mínima. Do total de 7.151 disponíveis, 6.132 são permanentes, 969 são temporárias e 50 são para estágio. Entre as oportunidades fixas, a ocupação de alimentador de linha de produção lidera, com 854, seguido por vendedor de comércio varejista, com 319, motorista de caminhão, com 251, e operador de caixa, com 191.

Em relação às agências com mais vagas efetivas em aberto, a liderança é da unidade de Erechim, com 367, seguida por Garibaldi, com 318, e Ijuí, com 233. Para quem deseja consultar ou se cadastrar nas vagas de trabalho sem sair de casa, o Sistema Nacional do Emprego (Sine) oferece o aplicativo Sine Fácil. No app, o trabalhador encontra informações sobre benefícios, exigências, valor do salário, localidade e tipo de contratação. Os endereços das agências estão disponíveis no site da FGTAS/Sine.

Principais oportunidades de emprego no Sine Municipal de Porto Alegre

Atendente de lanchonete (190)

Pedreiro (71)

Carpinteiro (54)

Servente de obras (43)

Vendedor interno (41)

Pintor de obras (38)

Principais oportunidades de emprego nas agências FGTAS/Sine

Alimentador de linha de produção – 854 efetivas e 157 temporárias

Vendedor de comércio varejista – 319 efetivas

Motorista de caminhão – 251 efetivas

Operador de caixa – 191 efetivas

Trabalhador volante na agricultura – 174 efetivas

Auxiliar nos serviços de alimentação – 156 efetivas