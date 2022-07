Senac promove cursos de qualificação gratuitos em São Sebastião do Caí

publicidade

A Prefeitura de São Sebastião do Caí, em parceria com o Senac, está promovendo cursos gratuitos de capacitação para aqueles que tem interesse em ingressar de forma mais rápida no mercado de trabalho. Entre os pré-requisitos, os interessados devem ser beneficiários do Programa Auxílio Brasil.

São pelo menos nove opções de cursos, totalmente diferenciados. A data de início da primeira modalidade - Técnicas Básicas de Limpeza e Conservação - está prevista para 8 de agosto, sempre as quartas-feiras, das 13hs às 16h30min. As aulas serão ministradas no Senac de São Sebastião o Caí.

Inscrições e mais informações podem ser obtidas no CRAS Travessia, localizada na rua Ari Baierle, 177, no Centro de São Sebastião do Caí, ou pelo telefone (51) 3635-2569.

Veja Também