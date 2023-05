Senac-RS simula atendimento de urgência e emergência com alunos da saúde

publicidade

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-RS) Saúde promoveu uma experiência única para os alunos do último módulo dos cursos de Técnicos de Enfermagem, Radiologia, Podologia, Especialização Técnica em Unidade de Terapia Intensiva e Especialização Técnica em Instrumentação Cirúrgica.

Na noite desta quarta-feira, na sede da instituição, na zona Norte de Porto Alegre, cerca de 80 pessoas entre alunos e docentes participaram de uma simulação de atendimento de urgência e emergência, como parte da 16ª edição da Feira de Oportunidades 2023.

A atividade multidisciplinar consistiu na simulação de um atendimento após um acidente de trânsito envolvendo uma gestante em trabalho de parto e um paciente com transtorno psiquiátrico em surto. Os alunos tiveram que trabalhar em equipe para prestar os primeiros socorros e garantir a segurança e a vida dos pacientes.

Essa atividade é essencial para a formação dos futuros profissionais da saúde, pois oferece uma oportunidade única para praticar os conhecimentos teóricos adquiridos em sala de aula em um ambiente simulado e controlado. A professora Janaína Fagundes é técnica em radiologia há 25 anos e participa dos simulados há três. Ela afirma que é neste exercício que os alunos mostram o que aprenderam. “O momento em que tudo faz sentido para eles é no simulado. É aqui que eles mostram as suas evoluções”, ressaltou.

Kelen Almeida, do curso de Técnico em Enfermagem, participou da simulaçao de parto da gestante atropelada / Foto: Ricardo Giusti

A estudante do curso técnico em Enfermagem Kelen Almeida representava a expectativa e a ansiedades de todos os estudantes participantes do exercício. “Estou bem ansiosa, bem nervosa, muitas expectativas. Todo o grupo está ansioso. Escolhi a área da enfermagem para cuidar das pessoas e estar junto nesta batalha diária. E o curso superou as minhas expectativas”, ressaltou. Durante o simulado, a aluna participou da simulação de parto da gestante que foi atropelada.

Participação do simulado é uma oportunidade para praticar os conhecimentos teóricos adquiridos em sala de aula

A Feira de Oportunidades 2023, que acontece em todas as escolas do Senac no Estado, é uma iniciativa que visa passar o conhecimento de forma abrangente e acessível para a comunidade. Com mais de 400 atividades abertas, gratuitas e simultâneas, o evento tem como objetivo realizar 100 mil atendimentos em todo o Estado. Além dos exercícios de simulação de atendimento de urgência e emergência, a programação inclui palestras, workshops, oficinas, demonstrações e atividades práticas em diversas áreas de atuação, como gastronomia, moda, beleza, tecnologia, gestão e saúde.

Desde a sua criação, a Feira de Oportunidades já capacitou mais de 900 mil pessoas e se tornou um marco importante para o Senac-RS e para a comunidade em geral. A iniciativa é alusiva ao Dia do Trabalhador e representa uma oportunidade única para aprender, trocar experiências e descobrir novas possibilidades de carreira e de empreendedorismo.