Senhas para o Porto Seco de Uruguaiana serão divulgadas em grupo do WhatsApp

publicidade

A partir do dia 19 de setembro, as senhas para ingresso ao Porto Seco Rodoviário (PSR) de Uruguaiana, que eram disponibilizadas para os associados em diversos canais, passarão a ser repassadas em um grupo de WhatsApp exclusivo. A situação do PSR, que é informada pela concessionária, também será encaminhada pelo mesmo canal. O acesso ao grupo pode ser feito por meio do departamento de comunicação da Associação Brasileira de Transportadores Internacionais (ABTI), pelo telefone (55) 98156-0000.

Ao longo do dia, a Multilog atualiza as senhas disponibilizadas para ingresso no recinto. O transportador também pode fazer o acompanhamento em tempo real no site da concessionária. Vale destacar que a concessionária seguirá utilizando os seus canais de comunicação para fazer a divulgação das senhas e a mudança é apenas na rotina dos associados da ABTI. Até a data da alteração do procedimento, as informações sobre o Porto Seco de Uruguaiana seguem sendo repassadas no atual formato.

O objetivo do novo procedimento é centralizar e facilitar o acesso às informações. A ABTI ainda reforça que as informações operacionais do Porto Seco de Foz do Iguaçu também são divulgadas pela concessionária. Se for do interesse do setor, um grupo de WhatsApp com as atualizações deste recinto poderá ser criado. Em média 800 caminhões com cargas internacionais transitam pelo PSR de Uruguaiana.

Veja Também