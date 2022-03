Serviço de balsas no Rio das Antas é interditado

publicidade

As duas balsas que fazem a travessia do Rio das Antas entre os municípios de Nova Roma do Sul e Nova Pádua e Nova Roma e Veranópolis foram interditadas pela Marinha do Brasil no último domingo. O prefeito de Nova Roma do Sul, Douglas Passuch, informou que, nesta terça-feira pela manhã, acontece uma reunião com representantes da Marinha em Porto Alegre para tentar a liberação do serviço. A prefeitura é proprietária das balsas e terceiriza o serviço de transporte fluvial.

Passuch disse que a alegação da Marinha para a interdição foi pela falta do Cartão de Tripulação de Segurança (CTS), um certificado que autoriza a utilização da plataforma e também a segurança das balsas. O prefeito lembrou, no entanto, que o cartão foi solicitado ainda em 2020 porém até agora o documento não foi liberado.

Conforme Pasuch, uma das balsas que faz a travessia do rio entre Nova Roma à Nova Pádua foi reformada em novembro de 2019. A administração de Nova Roma do Sul espera que a situação se normalize e as pessoas possam voltar a utilizar as balsas.