Serviços e atrações culturais movimentam a Restinga no fim de semana

Orientações educativas sobre preservação da vida no trânsito, vacinação da gripe, corte de cabelo e feira de empreendedores locais foram algumas das atividades realizadas ontem na Praça da Esplanada, na Restinga, em Porto Alegre. As ações promovidas pela prefeitura, através do Movimento Porto Alegre Cidade Educadora, visam fomentar, por meio do protagonismo dos cidadãos, a colaboração entre comunidade, poder público, instituições de ensino, organizações sociais e empresas.

Gestor da subprefeitura da Restinga, Cleser Prusch Gross destaca a importância dos serviços oferecidos à população, como atendimento do Sine e do Procon. “É uma oportunidade para atingir aquelas pessoas que têm dificuldade para acessar esses serviços, porque durante a semana elas trabalham e não podem faltar ao trabalho para buscar ajuda no Procon, por exemplo”, avalia. No estande do Sine, uma fila se formou na manhã de domingo, o que mostrava o interesse da população na busca por um emprego.

Em uma parte da praça, uma feira de empreendedoras da Associação de Mulheres Artesãs da Restinga (Amar) também chamava atenção do público. Coordenadora do grupo de trabalho Incomunidades Porto Alegre Cidade Educadora, Nani Dutra sustenta que a ideia é reforçar que todos que fazem parte da comunidade são educadores. “Com essas ações, a gente quer ir resgatando essa coisa das pessoas conviverem, de estar em espaços junto com órgãos públicos, com as universidades, empresas”, ressalta.

Conforme Nani, a ação busca conectar pessoas e instituições com o sentimento de pertencimento ao território. “A cidade educadora é fazer com que as pessoas tenham olhar educador sobre a nossa cidade, da construção de uma sociedade melhor”, completa. Integrante da coordenação técnica do movimento Porto Alegre Cidade Educadora, Marcos Corrêa afirma que a iniciativa conta a com a participação de organizações sociais.

“A gente está fazendo eventos nessaas praças para resgatar o uso do espaço público pelas pessoas, para resgatar esse convívio e a confiança no poder público. Isso é importante”, completa, acrescentando que o local conta com feira com empreendedores locais, cortes gratuitos de cabelo, oficinas educativas e de canto e dança afro.