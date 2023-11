Serviços públicos sofrem alteração no funcionamento nesta quinta e sexta-feira

publicidade

Os serviços públicos estaduais terão alterações no seu funcionamento devido ao Feriado de Finados, na quinta-feira, e o ponto facultativo, na sexta-feira, por conta da transferência do feriado do Dia do Servidor Público.

Na saúde, o Samu (fone 192) e o Centro de Informações Toxicológicas (CIT) permanecem com o o plantão 24 horas . Já o atendimento do hemocentro será encerrado na quinta-feira e retorna na segunda-feira.

As Agências FGTAS/Sine e a sede administrativa, em Porto Alegre, fecham na quinta-feira e têm retorno das atividades na segunda-feira. A Central de Flores da Ceasa estará em funcionamento na quarta-feira. Na quinta e sexta-feira as centrais abrem normalmente.

As agências do Tudo Fácil da zona Sul de Porto Alegre e do Centro Administrativo Fernando Ferrari retornam as atividades na segunda-feira. Já os postos da zona Norte da Capital, de Lajeado, Rio Grande Caxias do Sul e Passo Fundo fecham na quinta e sexta-feira, com retorno das atividades no sábado.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, não terão expedientes nesta quarta-feira e na quinta-feira. Não haverá expediente no âmbito da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul.

O atendimento por plantões junto às audiências de custódia, à Área Judiciária, ao Departamento Estadual da Criança e do Adolescente, ao Foro Central da Comarca de Porto Alegre, não sofrerão alteração. Também haverá plantão de sobreaviso para manifestações da Defensoria nos autos de prisão em flagrante em todas as cidades do RS.