Servidora da Saúde de Guaíba é premiada em Brasília

A servidora do município de Guaíba, Diana Tremea, ganhou a segunda colocação dentre as melhores experiências exitosas no SUS de todo o Brasil, na Mostra Nacional de Experiências Bem-sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças da 17ª ExpoEPI, realizada em Brasília, na semana passada.

O município de Guaíba foi premiado na área Produção Técnico-Científica, por parte de profissional do SUS que contribuiu para o aprimoramento das ações de vigilância em saúde, na categoria especialização, com a explanação do trabalho Avaliação do Sistema de Vigilância de Guaíba, em relação aos óbitos por Covid-19.

A pesquisa avaliou a sensibilidade do sistema em captar os óbitos por Covid-19 comparando os dois principais sistemas de informação utilizados na vigilância dos óbitos (SIM e SIVEP-Gripe), a qualidade dos dados e sua representatividade. “Esse estudo é importante para qualificar os processos de trabalho das equipes de vigilância em saúde do município, pois ele faz uma avaliação do sistema, identificando pontos a serem melhorados e sugerindo recomendações. Além disso, o trabalho traz o alerta da necessidade de integração entre as vigilâncias”, disse Diana.

Segundo a servidora da saúde, algumas das funções da vigilância epidemiológica são monitorar problemas de saúde pública, coletar dados, analisá-los, interpretá-los a fim de gerar informação útil para os gestores e para a população. “Esse trabalho possibilitou compreender melhor como estava sendo o monitoramento de óbitos por Covid-19 no município, visto que era uma doença nova e de alta gravidade e era de extrema importância monitorar de maneira adequada", afirmou.

"Avaliar a qualidade desses dados coletados, por exemplo, possibilita identificar a necessidade de capacitar as equipes médicas dos hospitais para um melhor preenchimento das declarações de óbito no contexto da Covid-19. De um modo geral, qualificar os processos de trabalho da vigilância, possibilita que as informações em saúde geradas após todo aquele processo sirvam como ferramenta norteadora para que o Executivo possa tomar decisões para ações em saúde da população", acrescentou.

Ao todo, foram 12 mostras competitivas, todas com três experiências exitosas, escolhidas entre 1.812 trabalhos inscritos.

