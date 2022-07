Setor IST/AIDS de Uruguaiana vai se tornar referência nacional

publicidade

O município de Uruguaiana será uma das seis cidades contempladas na primeira fase do projeto “Fortalecimento da Vigilância das Infecções Crônicas e Sexualmente Transmissíveis”, do Ministério da Saúde no país. O informação foi divulgada nesta quarta-feira. A iniciativa visa a reestruturação dos Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA) espalhados pelo Brasil. A ação quer articular a rede de atenção primária com os Serviços de Atenção Especializada para responder às necessidades da população, principalmente quem está em situação de vulnerabilidade. A proposta é do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis (DCCI/SVS/MS) com apoio da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

O projeto prevê a organização dos pontos de atenção, com a integração de ações de vigilância em saúde e atenção, por meio da avaliação da oferta da carteira de serviços dos CTAs para atender as necessidades de saúde dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). A iniciativa visa qualificar e intensificar o atendimento especializado aos portadores de HIV/Aids, ISTs, Hepatites Virais, Tuberculose e Hanseníase.

Há três meses, uma comitiva composta por Ministério da Saúde, Fiocruz e Hospital Albert Einstein visitou Uruguaiana para dar início às tratativas. A partir daí, começou a construção de um plano de trabalho para identificar necessidades e as ações adotadas. O plano definiu que o Governo Federal vai enviar ao setor de Uruguaiana insumos, como materiais e novos equipamentos para diagnóstico e acompanhamento dos agravos. O Ministério também realizará capacitações com a equipe do município. Não está descartado o aumento do quadro do setor. Com o trabalho integrado, espera-se uma melhor resposta às necessidades dos usuários, diagnósticos mais rápidos, e redução do tempo entre o diagnóstico e tratamento.

O CTA de Uruguaiana será o único centro do Rio Grande do Sul a participar da reestruturação. O grupo de contemplados é composto pela unidade de Uruguaiana e mais cinco CTAs de outros estados do Brasil. O processo transforma a unidade de Uruguaiana em uma das referências nacionais em atendimento aos agravos.

