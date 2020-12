Severiano de Almeida propõe espaço diferenciado para celebrar o Natal

publicidade

A programação natalina no município de Severiano de Almeida, será diferente neste ano. A Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turismo propôs um espaço, junto a Praça 12 de Abril, para que os moradores possam interagir, deixando sua própria mensagem de Natal e Ano Novo.

As mensagens podem ser escritas em CD’s, que foram reciclados especialmente para esta ação. Eles ficam expostos diariamente junto ao espaço na Praça. Quem passar pelo local, além de ler as mensagens já escritas, pode também contribuir com sua mensagem para este final de ano.

A Secretaria pede, no entanto, que não haja aglomeração no local e que as pessoas usem máscaras sempre que saírem de casa.

Veja Também