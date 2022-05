Simers dá início a Frente Estadual em Defesa da Santa Casa de Rio Grande

publicidade

O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), preocupado com a situação financeira e assistencial do Complexo Hospitalar Santa Casa de Rio Grande, deu início oficial à Frente Estadual em Defesa do Hospital. O objetivo, segundo o sindicato, é promover maior aproximação interinstitucional entre diversas entidades com peso local, regional e estadual, no cenário representativo, político, acadêmico e empresarial, tornando claras as possibilidades de contribuição de cada ator no contexto. Além disso, “viabilizar um posicionamento público coeso de sensibilização da sociedade e gestores sobre a importância do hospital e construir, em conjunto com a direção da Santa Casa, um plano de ação para sustentabilidade emergencial e estrutural.”

O complexo é formado por três hospitais (Geral, Cardio-Oncologia e Psiquiátrico), com quase mil leitos. Na próxima semana, deve ser realizada a primeira reunião presencial do grupo, em Rio Grande, para início dos trabalhos.

