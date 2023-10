Simers realiza 2º Fórum +Saúde nos dias 27 e 28 de outubro

publicidade

Nos dias 27 e 28 de outubro, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) realizará um evento inédito: o 2º Fórum +Saúde: Debater a Saúde e Construir o Futuro. Durante os dois dias, serão realizados painéis de discussão, moderados por dirigentes da entidade médica gaúcha. Os participantes poderão refletir acerca de medidas consideradas imprescindíveis, que estão relacionadas a três pilares interligados: os profissionais da Medicina, a prática médica e o cenário da saúde. O palco será o Hotel DeVille Prime, em Porto Alegre.

Com o 2º Fórum +Saúde, o Simers visa estabelecer compromissos sólidos em prol da saúde e de políticas públicas robustas, que garantam práticas exemplares e condições justas e dignas para o exercício da Medicina e a prestação de cuidados à população. O evento também possibilitará a realização do Encontro de Lideranças da Saúde, que une os núcleos temáticos e de especialidades médicas do Sindicato.

Na tarde desta quarta-feira, o presidente do Simers, Marcos Rovinski, foi recebido pelo diretor presidente do Correio do Povo, Marcelo de Sousa Dantas, e pelo diretor-geral da Rádio Guaíba, Claudinei Girotti. De acordo com Rovinski, neste ano, serão realizados debates sobre diversos aspectos da área, como educação médica, segurança do paciente, demografia médica, entre outros. “São discussões que vamos ter, com convidados e palestrantes do país e, inclusive, com um palestrante do exterior.” Além disso, um dos temas que será abordado é a inovação na Saúde. Os ingressos podem ser adquiridos no site www.sympla.com.br/evento/2-forum-saude/2134682?referrer=www.simers.org.br.

O evento contará com a presença de representantes da Federação Médica Brasileira e de vários outros sindicatos do Brasil. Rovinski reforçou que o Simers é o maior Sindicato Médico da América Latina. “Estamos hoje com 15.503 sócios sem nenhuma contribuição sindical compulsória, com pessoas que acreditam na representatividade, na proteção e defesa que nós fazemos, e em uma série de produtos que temos para facilitar a vida do médico. Por isso estamos em ascensão, com um maior número de sócios”, acrescentou o presidente.