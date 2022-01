Sinalizações para evitar afogamentos são instaladas em locais estratégicos de Uruguaiana

publicidade

Buscando evitar a ocorrência de afogamentos em Uruguaiana, a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito (Sestra), em ação conjunta com o Corpo de Bombeiros do município, está implantando placas de sinalização sobre os riscos do uso de áreas impróprias para o banho, em pontos estratégicos da cidade. Na segunda-feira, o grupo fixou placas na orla do rio Uruguai e na área do projeto Bela Vista, com alertas sobre o perigo de utilizar os locais para os fins de lazer e esportes aquáticos.

A iniciativa visa impedir a incidência de afogamento, que ocorre com frequência no verão. Na atividade, estiveram presentes, o secretário adjunto da Sestra, Walter Ramão, a equipe de sinalização viária da Secretaria de Trânsito e o comandante do Corpo de Bombeiros, Ivaldo Jorge Trindade Martins. Conforme a equipe da Sestra, sinalizações sobre risco de afogamento em locais impróprios para o uso já foram colocadas no distrito de São Marcos e a próxima instalação de placas será na Barragem Sanchurí.

