Sindicato das Indústrias de Caxias do Sul entrega Mérito Metalúrgico a empreendedores

O Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simecs), apresentou nesta quinta-feira, os agraciados com o Mérito Metalúrgico Gigia Bandera 2021.

Instituído desde 1987, o Mérito é atribuído anualmente a personalidades que, com visão estratégica e representação institucional, empresarial e em defesa da livre iniciativa, conseguem projetar suas organizações. O prêmio leva o nome de Luigia Carolina Zanroso Eberle, Gigia Bandera, pioneira da metalurgia em Caxias do Sul e personagem-símbolo do empreendedorismo feminino.

Nesta edição serão homenageados Adão Marques da Silva, da PHD Guindastes; Maurien Randon Barbosa, do Instituto Elisabetha Randon; e Mércio Antônio Susin, da empresa Susin Francescutti. Neste ano também receberão o Mérito duas novas categorias que premiam jovens empresários e projetos inovadores.

Os agraciados, escolhidos por uma comissão que avaliou os trabalhos inscritos, são os empresários Willian Guilherme Vieira, como Jovem Empreendedor Industrial, e Isabella Brugalli Borghetti e Gustavo Borghetti, como Projeto Inovador.

O evento de entrega do Mérito Metalúrgico Gigia Bandera ocorre no dia 26 de novembro, às 20h, no centro de eventos Casa Perlage, em Farroupilha.

O presidente do Simecs, Paulo Spanholi, destacou que diante do cenário desafiador que está se enfrentando, é motivo de orgulho retomar a entrega de um prêmio tão significativo para empreendedores da região.