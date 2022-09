Sine de Rio Grande atende em novo endereço a partir de segunda-feira

publicidade

A partir desta segunda-feira, o Sine de Rio Grande atenderá em novo endereço, junto ao Procon, na rua Vice-Almirante Abreu, 737, no prédio da antiga Estação Rodoviária. A mudança ocorre devido a problemas estruturais da atual sede, na esquina entre as ruas Benjamin Constant e Marechal Floriano.

O espaço, no Procon, foi cedido pela prefeitura ao órgão estadual até que seja concluído o acerto de uma nova sede própria, o que deve ocorrer em cerca de dois meses. A mudança ocorreu nesta sexta-feira. Em função disto, o atendimento à população foi reduzido.

A partir de terça-feira todos os serviços ofertados pelo SINE, como a respeito de vagas de emprego, seguro-desemprego e carteira do artesão, estarão disponíveis na sede provisória, das 8h às 16h. Na segunda-feira, no mesmo horário, serão realizados somente encaminhamentos de seguro-desemprego. Além disso, a comunidade também poderá procurar atendimento na unidade do Tudo Fácil, no Partage Shopping, das 10h às 20h.

