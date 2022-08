Sine divulga vagas de emprego para cidades de Pelotas e Rio Grande

publicidade

O Sine divulgou nesta sexta-feira as vagas que estarão disponíveis em suas sedes nas maiores cidades da região na próxima segunda-feira. Em Rio Grande, há vagas para atendente de fiambreria, analista fiscal contábil, cozinheiro, farmacêutico, mecânico de equipamentos elétricos, vendedor de cursos e visual merchandiser. Também há uma oportunidade para pessoas com deficiência que podem se candidatar a vaga de técnico de laboratório. O Sine está localizado na Rua Marechal Floriano, 240, no Centro de Rio Grande. O local fica aberto para atendimento ao público das 8h às 17h.

Já em Pelotas, as oportunidades são nas áreas de construção civil ( auxiliar técnico de engenharia, encanador, duas vagas para ferreiro, duas para mestre de obras, operador de escavadeira, duas vagas para pedreiro, servente de obras, técnico em edificações e técnico em segurança do trabalho), serviços ( duas vagas para açougueiro, ajudante de motorista, auxiliar de escrituração fiscal, duas vagas para auxiliar de técnico em eletrônica, auxiliar operacional de logística, babá, eletricista, eletricista de instalações industriais, duas vagas para eletrotécnico, empregado doméstico, faxineiro, frentista, três vagas para funileiro montador, gerente administrativo de lanchonete, instalador-reparador de linhas de comunicação de dados, mecânico de automóvel, mecânico de veículos, montador de estruturas metálicas, operador de zincagem, recepcionista de hotel, retificador em geral, quatro vagas para serralheiro, técnico de contabilidade, técnico em manutenção de equipamentos de informática, técnico mecânico (máquinas), comércio ( confeiteiro, cozinheiro de restaurante, padeiro, representante comercial e duas oportunidades para vendedor pracista), indústria (costureira em geral, estivador, e duas vagas para torneiro mecânico) e agropecuária (campeiro, mecânico de máquinas agrícolas, operador de retroescavadeira e tratorista agrícola).

Na próxima segunda-feira também serão disponibilizadas várias vagas exclusivas para pessoas com deficiência ou reabilitados do INSS ( assistente administrativo, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de escritório, auxiliar de estoque, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de nutrição e dietética, classificador de grãos, cozinheiro geral, oficial de serviços gerais, operador de caldeira, operador eletromecânico, pintor de obras, servente de obras e telefonista). Os interessados em alguma destas vagas devem levar seu currículo e carteira de trabalho na sede do Sine, situada na rua General Osório, 602. O local fica aberto ao público das 8h30min às 15h30min.

