Sistema de segurança da agência da Caixa do Centro de Porto Alegre é ativado e libera fumaça

O dispositivo de sistema de segurança que libera fumaça em tentativa de arrombamento da agência da Caixa Federal do Econômica Federal (CEF), localizada na Praça da Alfândega esquina com a Rua Caldas Júnior, no Centro Histórico, disparou por volta das 22h45min de sexta-feira. Uma equipe do 9º Batalhão de Bombeiros Militar deslocou-se para atender a ocorrência e detectaram que não era um incêndio. A porta da unidade bancária estava entreaberta e sem sinais de arrombamento. Em seguida, uma guarnição da Brigada Militar também se dirigiu ao local. Os policiais tentaram contato com representantes da agência para desativar o sensor para que as equipes possam entrar e investigar o que teria acionado o sistema de segurança.

Foto: Fabiano do Amaral