Situação das ilhas segue se agravando em Porto Alegre por conta das inundações

A situação na região das ilhas continua se agravando com o aumento do nível das águas em Porto Alegre. Nesta terça-feira, mais de 50 famílias da Ilha das Flores estão acampadas às margens da BR e solicitam banheiros químicos.

Bruna Rodrigues comprou duas barracas para passar a noite, com sua família, acampada na entrada da Ilha. E afirma que as famílias necessitam de lonas e banheiros químicos. "Hoje pela manhã veio o carro-pipa e conseguimos lavar roupa, fazer a higiene. Não queremos comida, precisamos de lonas e banheiro químico".

Os moradores da Ilha dos Marinheiros, que também estão acampados, afirmaram que esperam o suporte da Defesa Civil com a distribuição de itens básicos de higiene e alimentação. Na entrada da Ilha da Pintada, as forças de segurança estão unidas ajudando no resgate das moradores da Ilha e de Eldorado do Sul.

O comandante do 8° Batalhão do Corpo de Bombeiros, Rafael Venturella, explicou que estão tentando fazer a remoção da forma mais rápida possível, pois a correnteza está forte e existe a previsão de mudança do vento, o que prejudica ainda mais a situação dos moradores.

"Estamos fazendo uma triagem e a prioridade são idosos e crianças, neste primeiro momento". De acordo com a Defesa Civil de Porto Alegre, mais de 900 moradores, das cinco ilhas afetadas, já foram resgatados pelo órgão com o apoio de outras forças de segurança.

A Defesa Civil ainda informou que "em todas as ilhas têm representantes da prefeitura e pela tarde serão montadas barracas para que essas pessoas possam ficar em um local específico e serem localizados pelos moradores".

