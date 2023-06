Sobe para 15 o número de mortes por ciclone extratropical no RS

publicidade

A Defesa Civil confirmou na manhã desta terça-feira a 15ª morte pelo ciclone extratropical no Rio Grande do Sul. Trata-se de um homem encontrado em uma área alagada no município de Gravataí. Ainda há uma pessoa desaparecida na cidade de Caraá.

O número de desabrigados é de 1.538 pessoas no Estado. Em relação aos desalojados, o montante subiu para 13.824, com destaque para a cidade de Taquara, que reportou mais de 6,5 mil cidadãos nessa condição.

O fenômeno da semana passada é avaliado como o desastre climático que mais causou perdas humanas no Estado. Devido a gravidade da devastação, o governador Eduardo Leite definiu novas ações de apoio à população afetada. A decisão foi tomada em uma reunião com os secretários, no início da noite desta segunda-feira, no Centro Administrativo Fernando Ferrari.

Durante a reunião foi determinada a criação de um grupo de trabalho envolvendo a Procuradoria-Geral do Estado e as secretarias de Planejamento, Governança e Gestão, da Fazenda e de Assistência Social para desenvolver uma política de apoio financeiro às famílias em situação de vulnerabilidade que sofreram perdas. A ideia é que o aporte extraordinário seja realizado por meio do cartão cidadão, no qual já são depositados benefícios como o Devolve ICMS.

Leite também declarou que vai investir recursos próprios do Piratini, além de buscar o apoio Federal. “Vamos apoiar as pessoas que precisam remobiliar suas casas e também aquelas que perderam suas casas e vão precisar de novas moradias. Tudo isso será organizado pela nossa equipe. Vamos levar ao governo federal e também tomar as nossas próprias providências”, ressaltou Leite.