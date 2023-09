Sobe para 43 o número de mortos por enchentes no RS

publicidade

O novo balanço da Defesa Civil Estadual, divulgado na manhã deste domingo, aponta que subiu de 42 para 43 o número de mortos pelas fortes enchentes no Rio Grande do Sul. Os desaparecidos seguem sendo 46, a maior parte em Muçum (30), e depois em Lajeado (8) e Arroio do Meio (8).

Confira abaixo a relação de municípios com óbitos:

Cruzeiro do Sul: 5

Encantado: 1

Estrela: 2

Ibiraiaras: 2

Imigrante: 1

Lajeado: 3

Mato Castelhano: 1

Muçum: 16

Passo Fundo: 1

Roca Sales: 10

Santa Tereza: 1

O balanço aponta que o número de desalojados se elevou bastante: foi de 8.282 para 11.642, enquanto os desabrigados foram de 3.193 para 3.798 e os feridos chegam a 224. Ao todo, 88 municípios gaúchos têm danos pela chuva. Os afetados chegam a 150.341 e desde o início dos trabalhos das autoridades no Estado, 3.130 pessoas já foram resgatadas.

O presidente em exercício e ministro Geraldo Alckmin (PSB) irá visitar o Rio Grande de Sul neste domingo, com uma comitiva de sete ministros, entre eles do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva.

Além de Alckmin e Marina Silva, participam da comitiva os ministros da Defesa, José Múcio; da Saúde, Nísia Trindade; da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes; do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira; da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta; do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias; e representantes de outros ministérios e órgãos federais.

