Soberanas convidam para a 15ª edição da Festur, em Salvador do Sul

A 15ª edição do Festival de Turismo de Salvador do Sul (Festur) já tem data marcada para começar. O evento tradicional da cultura alemã acontece de 10 a 15 de novembro no parque Affonso Christóvão Wallauer e tem como principal objetivo valorizar e destacar a importância cultural do município. De acordo com a rainha Suelen Carolaine Ludwig, a novidade desta edição é a nova parceria com o Universo Alegria que possibilitou a vinda de duas atrações nacionais para o evento. “Além disso, teremos exposições comerciais de agroindústria e a gastronomia bem voltada à cultura alemã, com comidas típicas como cucas, bolinhos de batata e chopes artesanais”, destaca Suelen.

Com pouco mais de 7250 habitantes, o município de Salvador do Sul fica localizado a 96km de Porto Alegre. A festa também comemora os 60 anos de emancipação da cidade e a estimativa é de receber mais de 30 mil pessoas vindas de diversas cidades do estado. As princesas Paola Gossenheimer e Ellen Meinecke afirmam que o Festur é um festival para todas as idades. “É aberto para todo o tipo de público, de todas as idades, as atrações são voltadas tanto para as crianças quanto para os idosos”, concluem.

* Sob supervisão de Carlos Corrêa