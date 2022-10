Sol aparece em todo o RS neste sábado

publicidade

O sol aparece com nuvens em todo o Rio Grande do Sul neste sábado. No começo do dia, pontos do Nordeste gaúcho ainda devem ter muitas nuvens, com chuva e garoa em diferentes pontos, mas depois o tempo deve abrir. Já na Campanha e no Sul gaúcho, áreas de instabilidade avançam do Uruguai, com chuva da tarde para a noite.

Conforme a MetSul, ar mais ameno ingressa no território gaúcho, e o dia será agradável na maior parte dos municípios, sem repetir o abafamento registrado nesta sexta. A temperatura se eleva mais no Oeste e no Noroeste, com calor em Santa Rosa. Em Porto Alegre, a mínima é de 15ºC, e a máxima chega aos 24ºC.

Veja Também

Mínimas e máximas no RS neste sábado

Erechim 14°C / 24°C

Vacaria 11ºC / 20°C

Caxias do Sul 13ºC / 21ºC

Torres 16ºC / 23°C

Uruguaiana 15ºC / 26ºC