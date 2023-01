Sol forte e dificuldades no atendimento frustram usuários do Celme, em Porto Alegre

publicidade

A fila de pacientes aguardando serviços no Centro Logístico de Medicamentos Especiais (Celme), antiga Farmácia de Medicamentos Especiais, no bairro Azenha, em Porto Alegre, seguia por cerca de 50 metros na manhã desta segunda-feira. Pessoas, em sua maioria idosos ou com mobilidade reduzida, que não sabem como realizar o agendamento pela Internet, ou mesmo relatam dificuldades em fazê-lo pelo telefone. A calçada em frente ao Celme apresentava forte cheiro de esgoto, e um desnível no percurso ampliava o risco de quedas.

Administrado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre desde a mudança de endereço, em dezembro de 2022, o novo local segue recebendo críticas de usuários, que afirmam que o espaço na avenida Borges de Medeiros, no Centro Histórico, cuja administração estava a cargo da Secretaria Estadual de Saúde (SES) era melhor, devido aos edifícios “fazerem sombra” nas pessoas que aguardavam. O Celme recebeu ampliação de guichês, e os usuários temem que, quando terminar o período de férias, em que a cidade terá mais movimento, as filas aumentem.

Curiosamente, há uma placa em frente a entrada do local, orientando para “evitar filas”, e recomendando a abertura de protocolo para novos cadastros de recebimento de medicamentos pelo site farmaciadigital.rs.gov.br ou pelo telefone 3289-2360. Já as senhas eram distribuídas na rua. Postada junto a placa, a aposentada Eleni Nunes afirma que “em vez de o atendimento melhorar, piora”. “As pessoas idosas não sabem como fazer por estes outros lugares”, afirma ela, que mora no bairro Jardim Botânico.

Em que pese a extinção das filas se referir somente aos novos protocolos, quem já é cadastrado e frequenta de forma recorrente o Celme sofre com as intercorrências do clima. Segundo a Prefeitura, a partir do próximo dia 23, o atendimento à realização de cadastros será feito no Celme somente com agendamento prévio. Ou seja, os usuários receberão uma senha para ir ao local no horário agendado e abrir o protocolo de atendimento. A ideia é agilizar o processo.

Ainda assim, diversos usuários carregavam sombrinhas nesta segunda-feira, e uma senhora chegou a passar mal devido ao sol forte. O advogado Leonardo Fernandes, que mora na Lomba do Pinheiro, conseguiu por via judicial dois medicamentos especiais para a mãe, que tem problema de pulmão e relacionados a diabetes, e afirma que a alteração nas filas foi “mal divulgada”. “Ao menos, deram água a quem estava aguardando aqui”, comentou ele, com ironia.

Transplantado do fígado há 12 anos, Laerte Dias de Oliveira, morador do Partenon, engrossa o coro dos que acredita ter sido um erro a mudança de endereço. “Não posso pegar sol, mas estou aqui. Agora piorou, em fez de facilitar”, reclama. Procurada, a SMS afirmou que não há mudanças em relação aos últimos dias, e que a orientação aos pacientes segue a mesma, sem necessidade de aguardar em filas. O órgão também salientou que está monitorando a situação.