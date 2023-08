Sol predomina em todo RS e calor avança pelo Noroeste nesta sexta-feira

publicidade

O calor fora de época persiste no Rio Grande do Sul na região Noroeste nesta sexta-feira. O sol aparece entre nuvens em todo território gaúcho, mas é neste ponto em que ele marcará mais presença. As temperaturas mais intensas serão em Santa Rosa. Conforme a MetSul, a máxima previsa é de 32°C.

Em outras localidades, as marcas serão amenas, mais acima das registras na quinta-feira. Não se pode descartar garoa e chuva em pontos do Sul e do Leste gaúcho no decorrer do período.

Em Porto Alegre, a previsão é de sol entre nuvens. A mínima será de 14ºC e a máxima, de 23ºC.

Máximas e mínimas pelo RS:

Ausentes 7ºC / 23ºC

Caxias do Sul 13ºC / 26ºC

Uruguaiana 17ºC / 27ºC

Chuí 13ºC / 18ºC

Capão 15ºC / 23ºC