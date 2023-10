Sol predomina, mas chuva ainda aparece nesta quinta-feira no RS

publicidade

Em uma semana de nuvens, o Rio Grande do Sul terá momentos de sol e céu aberto, mas a chuva persiste em diversas regiões nesta quinta-feira. Especialmente o Norte e Noroeste gaúcho sofrem com risco de temporais e pancadas fortes.

De acordo com a MetSul, a Metade Norte gaúcha deve registrar nuvens com céu nublado a encoberto, e garoa ou chuva em alguns pontos. Ocorrem aberturas de sol em alguns pontos.

No Oeste e no Sul, o sol aparece com nuvens, mas ocorrem períodos de maior nebulosidade com céu nublado. A temperatura segue amena e baixa para esta época do ano.

Em Porto Alegre, a mínima será de 15ºC e a máxima, de 22ºC. O dia será de sol entre nuvens.

Mínimas e máximas pelo RS:

Pelotas 13ºC / 22ºC

Cruz Alta 15ºC / 21ºC

Vacaria 10ºC / 19ºC

Caxias do Sul 11ºC / 21ºC

Santa Maria 13ºC / 22ºC