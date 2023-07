Sol predomina no Rio Grande do Sul neste domingo

publicidade

O sol aparece com nuvens nesta domingo na maior parte do Rio Grande do Sul, contudo se espera aumento de nebulosidade no decorrer do dia pela passagem de uma frente fria pela costa.

Em várias cidades do Sul e do Leste do estado, após horas de sol e calor, as nuvens aumentam e o vento vira com rajadas e queda de temperatura, não se afastando garoa em alguns locais.

Antes, ainda faz calor com vento Norte até forte em algumas áreas no começo do dia. As máximas sobem mais entre o Centro e a Metade Norte.