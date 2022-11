Sol predomina no RS nesta quarta-feira

publicidade

O sol aparece em todo o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira e predomina na maior parte dos municípios. Parte do dia será com céu claro em muitas cidades, mas nuvens são esperadas no território gaúcho, segundo a MetSul.

O Nordeste do Estado, entre a Grande Porto Alegre, a Serra e o Litoral Norte, terá um dia de sol e nuvens e ainda pode se registrar chuva isolada e passageira em alguns pontos na primeira metade do dia.

A quarta começa com temperatura baixa para novembro, entretanto, a tarde será agradável. Na Fronteira Oeste e no Noroeste do Estado será mais calor. Em Porto Alegre, a mínima é de 13ºC, e a máxima chega aos 24ºC.

Mínimas e máximas em algumas cidades nesta quarta:

Torres 13 ºC / 22 ºC

Caxias do Sul 10 ºC / 20 ºC

São Miguel do Ausentes 7 ºC / 17 ºC

Erechim 10 ºC / 25 ºC

Santa Rosa 9 ºC / 31 ºC

Santa Cruz 12 ºC / 26 ºC