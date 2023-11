SP tem recorde de temperatura no ano e 2º dia mais quente em 80 anos

publicidade

A cidade de São Paulo teve nesta segunda-feira, 13, o dia mais quente do ano, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura máxima foi de 37,7°C, a maior para um mês de novembro desde o início das medições, em 1943, e a segunda maior registrada pelo Inmet em São Paulo nesses 80 anos - atrás somente dos 37,8°C de 17 de outubro de 2014.

Até então, a maior temperatura de 2023 havia sido de 37,1°C, medida no dia anterior - o domingo dia 12. A temperatura oficial da capital, para o Inmet, é medida na estação convencional do mirante de Santana, na zona norte. Outros postos de medição eventualmente registram temperaturas maiores, mas a considerada oficial é a desta estação.

Diante do alerta do governo do Estado de que a medição pode alcançar 39ºC entre esta terça-feira, 14, e o fim da semana, com umidade do ar abaixo de 30%, cresce a preocupação com a saúde. O Estado mantém distribuição de água gratuita entre 10 e 16 horas no centro da capital.

As autoridades recomendam para quem tiver de sair às ruas o uso de protetor solar e procurar por atendimento imediato em unidades de saúde em casos de insolação, dificuldade para respirar, alterações bruscas de pressão arterial e desidratação.

As pessoas devem evitar atividades físicas ao ar livre entre 10h e 16h e manter animais de estimação em locais protegidos. A Defesa Civil também pede atenção a áreas de vegetação seca, uma vez que o risco para incêndios florestais será elevado.

Calor também no interior

O Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil aponta que nas regiões de São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente e Marília a previsão é de máximas de 42°C, sensação térmica de 44°C e umidade relativa do ar em 15% à tarde. Para as áreas de Araraquara, Bauru, Barretos, Franca e Ribeirão Preto, máxima de 40°C e sensação térmica de 41°C, com umidade do ar entre 15% e 17%.

No Vale do Paraíba e litoral norte, as máximas ficam entre 39°C e 40°C, com sensação térmica de até 42°C - a umidade na faixa litorânea, porém, fica em 70%, ante 30% na região de São José dos Campos. Na Baixada Santista, máximas de 36°C sensação térmica de 38°C, com umidade relativa do ar em 70%.

Para as áreas de Campinas e Sorocaba, a previsão é de máximas de 38°C e sensação térmica de 40°C, com umidade do ar em 25%. Nas regiões do Vale do Ribeira e Itapeva, máximas de 36°C e sensação térmica de 37°C, com 35% de umidade relativa do ar.

Rio tem sensação térmica de 52,7°C às 8h

A sensação térmica no Rio chegou aos 52,7ºC às 8h da manhã desta segunda-feira, 13, em Guaratiba, na zona oeste da cidade, segundo o Sistema Alerta Rio, sendo a maior sensação de calor registrada para o horário. No início da manhã, a temperatura mais alta registrada foi de 36,4ºC também em Guaratiba.

No domingo, a temperatura no Rio de Janeiro bateu recorde no ano. Os termômetros chegaram a 42,5°C em Irajá, na zona norte. O recorde anterior havia sido observado no dia 17 de fevereiro, com 41,8°C. Segundo o Alerta Rio, a sensação térmica na Estação Irajá chegou a bater 50,5°C, por volta de 13h55. O calor levou cariocas e turistas às praias, que ficaram lotadas.

Ao longo da semana, segundo a Climatempo, os dias mais quentes serão nesta terça-feira e no sábado, com mínima de 25ºC e máxima de 40ºC. Chove, porém, todos os dias. Em outras capitais, a expectativa é de que os termômetros passem dos 37ºC nesta semana, incluindo Brasília, Manaus, Curitiba e Belo Horizonte. Mesmo com chuva até sábado, a expectativa em Porto Alegre é de que a mínima não seja menor que 19ºC.