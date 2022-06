Subseção da OAB de Caxias do Sul inaugura nova sede

publicidade

A OAB - Subseção de Caxias do Sul inaugurou nesta quarta-feira sua nova sede. O prédio, localizado na rua Raimundo Nora, 33, no bairro Panazzolo, conta com amplos espaços distribuídos em três andares. No andar térreo está localizada a recepção da Ordem, também há um moderno auditório, com a capacidade de aproximadamente 100 pessoas sentadas, um telão e a galeria dos ex-presidentes.

No primeiro piso, encontra-se a Caixa de Assistência dos Advogados do RS – (CAA/RS). Há também, 12 computadores com scanner, salas de saúde para fisioterapia e dentista, uma sala de reunião, uma loja e seis cabines com proteção acústica, onde o advogado e seu cliente, poderão fazer audiências on-line com todo o sigilo.

Já o segundo piso conta com biblioteca, salas de reuniões e de audiência, a sala da presidência, além das salas para os servidores da Ordem. Na sala da Associação Beneficente Casa do Advogado (Abeca), podem ser realizadas reuniões com a possibilidade de transformar o espaço em miniauditório com data show e telão.

A inauguração da nova sede também marca os 90 anos da OAB Caxias do Sul, completados no último dia 28 de maio. A OAB - Subseção de Caxias do Sul abrange os municípios de Antônio Prado, Flores da Cunha e São Marcos.

