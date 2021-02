Surto de Covid-19 suspende serviços na Farmácia Municipal de Sapucaia do Sul

publicidade

Dos 20 funcionários que trabalham na Farmácia Municipal de Sapucaia do Sul, pelo menos oito testaram positivo para o coronavírus nesta quarta-feira. O fato, considerado surto pelas autoridades de saúde, obrigou que o local permaneça de portas fechadas até a próxima segunda-feira. De acordo com a Prefeitura de Sapucaia do Sul, será feito o processo de sanitização de todo o prédio e adotados todos os protocolos exigidos pela Anvisa, para que o serviço seja logo reestabelecido.

A administração municipal informou que todos os funcionários positivados estão em isolamento domiciliar e nenhum apresenta sintomas mais graves. Nenhum familiar foi identificado com sintomas, mas todos estão sendo monitorados.

