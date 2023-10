Tá na Mesa completa 30 anos

publicidade

Em comemoração aos 30 anos do evento Tá na Mesa, a Federasul programou encontros especiais no mês de outubro. O primeiro deles, realizado nesta quarta-feira, contou com a presença dos empresários Clóvis Tramontina, José Galló e Roberto Argenta. Com o tema Líderes que Transformam o RS, foram discutidos assuntos como a isenção de impostos no e-commerce e a situação econômica do Vale do Taquari, após o episódio de enchentes.

O presidente da Federasul, Rodrigo Sousa da Costa, destacou a importância do Tá na Mesa como espaço para disseminação da opinião pública ao longo das décadas. Ele lembrou das personalidades representativas do empreendedorismo gaúcho e dos demais participantes na história dos encontros.

“Nós desafiamos, provocamos e mobilizamos a opinião pública. O Tá na Mesa tem sido um carro-chefe da entidade nessa mobilização da opinião pública”, declarou.

Clóvis Tramontina ressaltou que o segredo da organização que representa é o investimento em pessoas. “É necessário continuar investindo para manter a empresa inovadora e atualizada”, disse. Enquanto José Galló, presidente do Conselho de Administração da Lojas Renner, destacou a importância dos clientes e do uso das ferramentas digitais em um cenário cada vez mais competitivo. "O grande desafio é a competitividade. No momento em que as ferramentas digitais estão passando a ser indispensáveis”, observou. Outro assunto abordado foi o investimento público em infraestrutura. Para o presidente da Calçados Beira Rio, Roberto Argenta, uma alternativa seria a destinação de 50% do saldo comercial para um fundo revertido para obras nessa área.

A isenção de impostos e as suas consequências também foram debatidas ontem. Os empresários entendem que a regra que permite empresas estrangeiras exportarem produtos de até 50 dólares para o Brasil sem pagar impostos federais vai trazer prejuízos para o setor produtivo do país.

O presidente da Federasul declarou que a instituição acredita no livre comércio, na liberdade econômica e na livre concorrência, mas afirmou que uma competição desleal não pode ser aceita. “Sem geração de riquezas, não há arrecadação”, ressaltou Costa.

Sobre a enchente que devastou o Vale do Taquari, Costa informou que a Federasul identificou o CNPJ e os endereços de 1.259 empresas atingidas e que estará presente na audiência pública agendada para o dia 17 de outubro, em Brasília, para tratar de soluções.

Galló ressaltou a importância dessa região, onde 25% das empresas de alimentos estão localizadas, e a necessidade de um planejamento sólido para a reconstrução. Argenta anunciou a reabertura da fábrica dos Calçados Beira Rio em Roca Sales, com 790 empregos diretos. Ele também defendeu a drenagem do Rio Taquari, como uma das principais soluções para evitar cheias futuras.