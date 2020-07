Taquara realiza a desinfecção de mais de 2 mil veículos

publicidade

Integrando as ações de segurança e prevenção contra o coronavírus, a Prefeitura de Taquara realizou a desinfecção de mais de 2 mil veículos na manhã desta sexta. A ação ocorreu nas ruas Marechal Floriano e Tristão Monteiro, dois dos principais acessos de entrada ao município.

Todos os veículos que adentraram nas vias receberam pulverização desinfetante nos pneus, bem como a aferição da temperatura corporal de motoristas e passageiros. Segundo o secretário de Segurança, Trânsito e Mobilidade Urbana, Rafael Rosa, mais duas desinfecções como esta estão programadas para a próxima semana, na segunda e sexta-feira.

“As ações vão ocorrer em outros pontos de entrada da cidade, como na rua Federação com a ERS 239, além da rua Pinheiro Machado, no entroncamento com a ERS 115 e ainda a Avenida Sebastião Amoretti”, informa, lembrando que a desinfecção constante nas ruas e espaços públicos, assim como a fiscalização em toda cidade e interior seguem sendo feitos.

Além disso, duas medidas pioneiras, como a higienização dos calçados e a lavagem diária das calçadas dos estabelecimentos comerciais da área central, também tentar conter o avanço da doença na cidade.