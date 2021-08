Taquara realiza mutirão oncológico neste sábado

publicidade

O Hospital Bom Jesus (HBJ), de Taquara, receberá neste sábado, das 8h às 12h, um mutirão para a realização de atendimentos na área da oncologia. O objetivo será zerar a fila de espera para as primeiras consultas do tratamento contra o câncer, em três diferentes especialidades. Estarão disponíveis ao todo, 41 consultas para a dermatologia, 42 para a urologia e outras 18 consultas para cabeça e pescoço.

Os atendimentos serão para toda a Região 6 de Saúde do Rio Grande do Sul, que abrange as cidades de Taquara, Cambará do Sul, Igrejinha, Parobé, Riozinho, Rolante, São Francisco de Paula e Três Coroas. Estes pacientes são pessoas que já estão cadastradas no Sistema Nacional de Regulação (Sisreg) das Secretarias Municipais de Saúde de cada cidade, segundo explica a diretora geral do Hospital Bom Jesus, Marisete Dalmolin. “São pessoas que já aguardavam por este atendimento, e que não pôde ser realizado antes em razão da alta nas internações por Covid-19. Estávamos com muita demanda de urgência no hospital para tratar pacientes com coronavírus. E agora, com este mutirão, será possível desafogar as consultas e dar sequência nos tratamentos dessas pessoas”, afirma.

Cada paciente será chamado pelas Secretarias de Saúde de seu Município, e o Centro de Diagnóstico e Imagem (CDI) do HBJ também confirmará as consultas. A distribuição do número de consultas por cidade varia de acordo com o tamanho da população e com a demanda local por atendimentos naquela área específica. Após o atendimento inicial, cada paciente terá o seu devido encaminhamento, que pode ser quimioterapia, cirurgia ou radioterapia, por exemplo.

Em Taquara, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) está realizando os chamados de pacientes que aguardam pela primeira consulta. A secretária de Saúde, Ana Maria Rodrigues, destaca que o mutirão é importante para ser o passo inicial ao tratamento oncológico. “Esse é o nosso objetivo sempre, de oportunizar ao paciente a ingressar no serviço de oncologia e ter todos os encaminhamentos necessários para a continuidade de cada atendimento”, ressalta.

Marisete completa que as consultas deste sábado são boas para o hospital e, principalmente, para os pacientes. “A luta contra o câncer não é fácil, e quanto mais cedo começar o tratamento, maiores são as chances de cura da doença.” A diretora comenta também que já está em estudo a abertura de uma data para um mutirão voltado aos atendimentos de mastologia e ginecologia.

