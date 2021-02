Tarifa de água e esgoto não será reajustada em 2021 em Caxias do Sul

publicidade

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Caxias do Sul anunciou que fixou a tarifa de água e esgoto, para o ano de 2021, permanecendo R$ 28,60 para famílias que consumam até 5 metros cúbicos mensais. A decisão foi tomada com base na Lei Orçamentária Anual (LOA), a qual leva em consideração o custeio dos serviços prestados e os investimentos necessários pela Autarquia.



Conforme o diretor-presidente do Samae, Gilberto Meletti, mesmo com a não incidência de reajuste tarifário, a autarquia manterá a qualidade na prestação de seus serviços, com previsão de investimentos na ordem de R$ 53,5 milhões, concentrados principalmente em novas redes de água e esgoto e melhorias nas existentes.

Os usuários cadastrados junto à Fundação de Assistência Social (FAS) poderão solicitar a inclusão na Tarifa Social, que hoje é de R$ 14,30 para famílias que consumam até 5 metros cúbicos mensais, ou seja, 50% da tarifa normal. Mais informações podem ser buscadas por meio do telefone 115, no plantão 24 horas.