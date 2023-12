Tarifa do Catamarã ficará mais cara a partir da próxima semana

publicidade

A partir da próxima semana, ficará mais caro fazer a travessia de Porto Alegre a Guaíba por via fluvial. Isto porque foi aprovada nesta semana, no Conselho Superior da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs), a revisão tarifária do Catamarã, que passará dos atuais R$ 15 para R$ 16,75.

Conforme a CatSul, está sendo estudada a possibilidade de um valor diferenciado para portadores do cartão TEU e para bilhetes adquiridos pela internet. Além disso, a empresa aguarda a publicação da Metroplan para que a nova tarifa entre em vigor. O último reajuste do Catamarã foi em fevereiro de 2022, quando passou de R$ 12,50 para os atuais R$ 15. Além disso, a CatSul informa que ainda não está definido se a nova tarifa passa a vigorar no domingo ou na segunda-feira. A definição ocorrerá em reunião nesta sexta-feira.