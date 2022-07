Tarifa do transporte coletivo de Caxias do Sul sobe R$ 0,10 para usuários que pagarem em dinheiro

publicidade

A tarifa do transporte coletivo de Caxias do Sul para os usuários que utilizam dinheiro para o pagamento da passagem terá uma elevação de R$ 0,10 a partir desta terça-feira. A tarifa de R$ 5,50 passa para R$ 5,60. O decreto com a elevação no valor foi assinado nesta segunda-feira pelo prefeito Adiló Didomenico.

O aumento foi reivindicado pela concessionária com o argumento dos recentes reajustes nos preços do diesel, um dos principais insumos na formação do custo da tarifa. O novo valor se aplicará exclusivamente aos usuários que pagarem a tarifa em dinheiro e para passageiros do interior.

Os que usam o Cartão Caxias seguem com o preço de R$ 4,50, assegurado via subsídio da prefeitura. Os estudantes, beneficiados por desconto de 50%, terão aumento no valor de R$ 2,75 para R$ 2,80.

Também a partir desta terça-feira têm elevação o valor da bandeirada inicial do serviço de táxi que passa a ser de R$ 6,00, tarifa que não era reajustada desde 2015. O valor do quilômetro rodado será de R$ 4,30 na bandeira I e R$ 5,55 para a bandeira 2. A hora parada do veículo ficou estipulado em R$ 60,20.

