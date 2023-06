TCE e Instituto Caldeira firmam acordo de cooperação

publicidade

Foi firmado durante o evento de celebração dos 88 anos do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) um termo de adesão ao Instituto Caldeira. Essa parceria será um marco na forma de atuação da corte de contas e no alcance do potencial na prática de inovação. A assinatura ocorreu na noite desta segunda-feira, nas instalações do Instituto Caldeira.



O TCE-RS criou a Comissão de Inovação com o propósito de impulsionar a pesquisa e disseminação de conhecimentos relacionados à inovação. Essa iniciativa busca incentivar e apoiar a implementação de projetos e ações inovadoras, além de promover parcerias com instituições e especialistas.



O presidente do TCE-RS, conselheiro Alexandre Postal, ressaltou que a missão do órgão é fiscalizar as políticas públicas e afirmou que comemorar as mais de oito décadas no Instituto Caldeira é um momento muito especial que marca os novos passos da instituição. Ele enfatizou o foco da sua gestão em ações inovadoras e mencionou a utilização de sistema de tecnologia avançado tanto para a fiscalização quanto para a orientação dos gestores públicos municipais e estaduais. E citou a parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) na utilização de drones para fiscalizar as obras públicas.

“Estamos aqui para participar desse movimento de inovação que ocorre no RS e que se concentrou no Instituto Caldeira. Todos que desejam inovar estão reunidos aqui, e o Tribunal de Contas não pode ficar de fora”, destacou Postal.

O diretor financeiro do Instituto Caldeira, Luís Vicente Gressler, afirmou que a assinatura do acordo de parceria fortalece a relação do Instituto com a sociedade. “Estamos desenvolvendo um modelo de negócio voltado para o setor público, e o TCE faz parte disso. Vamos desenvolver produtos específicos para uso no setor público, visando sua integração com o setor privado. Dessa forma, alcançaremos um grande desenvolvimento para a sociedade como um todo”, explicou.

O governador Eduardo Leite parabenizou o TCE e destacou a importância de cuidar dos exercícios fiscais e analisar o cumprimento da legislação, mesmo que essa tarefa possa parecer pouco simpática. Ele ressaltou que utilizar adequadamente os recursos públicos requer uma análise minuciosa, e o TCE possui toda a capacidade técnica e empenho para agir não apenas de forma punitiva, mas também como um órgão orientador, garantindo a boa utilização dos recursos. O governador concluiu afirmando que o trabalho do TCE é fundamental para assegurar a eficiência e transparência na administração pública.

Durante a solenidade sete personalidades públicas, que contribuíram para o desenvolvimento do Estado, foram agraciadas com a escultura-símbolo “O Gaúcho”, obra exclusiva para o TCE-RS de autoria da artista Glória Corbetta. Os homenageados foram: o governador Eduardo Leite; o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Vilmar Zanchim; a presidente do Tribunal de Justiça do Estado, Desembargadora Íris Helena Medeiros Nogueira; o procurador-geral de Justiça, Alexandre Sikinowski Saltz; defensor público-geral, Antônio Flávio de Oliveira; o presidente do Tribunal de Justiça Militar, Amílcar Fagundes Freitas Macedo, e o ex-procurador-geral de Justiça, Marcelo Lemos Dornelles.