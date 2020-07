Telemedicina Campo Bom conta agora com atendimento médico via WhatsApp

publicidade

Desde esta segunda-feira, um novo canal de comunicação do serviço Telemedicina Campo Bom está em operação. Agora, além do 0800 772 8989, quem precisa de atendimento médico gratuito pode entrar em contato pelo WhatsApp (51) 99615-3914.

A Telemedicina Campo Bom procura manter atendimentos médicos para pacientes com doenças crônicas que, por receio de se contaminarem com o coronavírus, estão evitando as consultas nas unidades de saúde do município. O trabalho oferecido pela Prefeitura de Campo Bom, é pioneiro no Brasil a contar com retaguarda de hospital. O serviço de Telemedicina entrou em operação no dia 6 de julho.