Temporal causa estragos em Ametista do Sul, no Norte do Estado

publicidade

Um temporal provocou o destelhamento parcial de 21 residências e duas empresas de pedras preciosas no Bairro Cassiano Fontes, na cidade de Ametista do Sul, no Norte do Estado. O prefeito Jadir Kovaleski informou que o vendaval ocorreu no final da tarde, depois de um dia de intenso calor, como vinha ocorrendo nos últimos dias. “A Prefeitura distribuiu lonas para famílias afetadas e nesta segunda-feira será realizado um levantamento mais detalhada da situação”, disse.

Kovaleski disse que as famílias em situação de vulnerabilidade receberão auxílio do município, para que possam recuperar a cobertura. Em vários locais árvores foram derrubadas pelo vento.

Neste domingo em vários municípios da região Norte foram registradas chuvas esparsas, mas que não alteram a situação da escassez de água para moradores da zona rural, onde fontes naturais, rios e poços artesianos reduziram drasticamente a vazão.

As prefeituras mantem a rotina de transportar água com carros-pipa para abastece caixas da água comunitárias ou moradores de forma individual. Nos últimos dois meses as precipitações pluviométricas ficaram abaixo de 80 milímetros. As baixas precipitações, aliadas às temperaturas elevadas reduzem a umidade do solo e afetam a produção agrícola.