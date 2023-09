Temporal de granizo atinge cidades do Sul do RS e provoca danos

publicidade

A primavera começou com violentos e destrutivos temporais de granizo no Rio Grande do Sul. Intensas áreas de instabilidade na madrugada deste sábado trouxeram granizo de médio a grande tamanho em cidades da Campanha e do Sul gaúcho, causando estragos. O município mais atingido foi Bagé.

A Defesa Civil também confirmou granizo em Arroio do Padre, São Lourenço do Sul, Canguçu, Cristal, Morro Redondo, Pelotas e Pinheiro Machado.

"Foi a pior chuva de granizo dos últimos 30 anos", disse o coordenador municipal da Defesa Civil de Bagé, Éverton Kaupe. A precipitação ocorreu por volta das 4h30. A intensa tempestade com granizo atingiu em cheio a área urbana do município. Um grande número de residências registrou danos, mas ainda não há uma contabilidade oficial dos prejuízos.

Além disso, reservatórios de água do Departamento Municipal de Água e Esgoto de Bagé (Daeb) também foram atingidos, o que provoca dasabastecimento em alguns pontos.

Imagens publicadas por moradores nas redes sociais mostram o tamanho do granizo que caiu na cidade, com pedras de médio e grande tamanho, e em alguns locais com granizo pontiagudo, que tende a causar ainda mais estragos em telhados de moradias.

O final da madrugada foi caótico na cidade, quando moradores formaram longas filas no Centro, em portas de lojas de material de construção, em busca de lonas e telhas. Todos os telefones estão congestionados pelas centenas de chamados em todo o município.

Foram disponibilizados dois contatos somente para mensagens de texto no Whatsapp: (53) 99947-1112 e (53) 99974-0393. As equipes de todas as secretarias estão nas ruas desde a madrugada, e pontos de abrigo já estão abertos nos ginásios Militão e Narciso Suñe. As residências que necessitam de lonas estão sendo cadastradas nos ginásios abertos à população e nos telefones de WhatsApp disponibilizados. A Defesa Civil está solicitando apoio da Defesa Civil do Estado.

A MetSul alerta para a ocorrência de novos temporais no território gaúcho neste fim de semana e na primeira metade da semana. O Estado enfrenta mais uma sequência de dias de tempo muito instável, que traz chuva com altos volumes e tempestades localizadas. As regiões de maior risco de chuva com raios e possibilidade de granizo ou vento forte são, principalmente o Sul e o Leste, além do Oeste, do Centro, do Sul e do Leste do Estado.

*Com informações de Angélica Silveira e MetSul Meteorologia