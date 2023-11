Temporal destelha casas, ginásios e guaritas à beira-mar no Litoral Norte do RS

publicidade

Ao menos três municípios do Litoral Norte registraram estragos em razão dos temporais da madrugada do último domingo. Em Santo Antônio da Patrulha, houve transtornos em localidades do interior, como Miraguaia, Catanduvinha, Serraria Velha, Macegão, Monjolo e Evaristo. Conforme a Prefeitura, aproximadamente 50 residências foram atingidas. Ainda houve o registro de destelhamento de casas, além de postes e árvores caídas, bloqueando rodovias. Ao menos uma residência foi destruída pela força dos ventos.

Já em Arroio do Sal, o vendaval danificou cinco guaritas à beira-mar, assim como a garagem onde ficam os ônibus escolares, o Ginásio Municipal Jovino Alves Pereira, as escolas municipais Aracy Gomes Valim, Bem-me-Quer e Leonel Brizola, mais o CTG Rincão de Estância. Lonas foram distribuídas às residências afetadas, disse o prefeito Affonso Flávio Angst. “Agora estamos fazendo um levantamento nos prédios públicos para verificar a realidade dos estragos”, afirmou ele, acrescentando que não houve feridos no município, apenas os danos materiais.

“Já me mobilizei para contratar emergencialmente uma empresa para realizar estes reparos. Vamos começar a recuperação já neste início de semana e estimamos que ali por quinta-feira, depois do feriado, tudo estará normalizado. O ginásio não tem necessidade de operar agora, mas as escolas sim”, afirmou Angst. A iluminação pública também foi atingida, e equipes da CEEE Equatorial se mobilizaram para reparar os estragos. Em Terra de Areia, moradores também relataram danos em residências após a passagem do vendaval.